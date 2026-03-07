„Werden als Konsumenten verarscht“: Das denken die Menschen in Tirol über die Spritpreise

An den Zapfsäulen macht sich wegen der rapide gestiegenen Spritpreise Ärger breit. Kritisiert wird vor allem, dass Benzin und Diesel schon jetzt teuer sind, obwohl der Sprit aus Rohöl-Lagerbeständen vor Beginn des Krieges im Nahen Osten gewonnen wurde. Dass die Preise mit Steuersenkungen abgefangen werden, glaubt niemand.