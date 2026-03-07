Nostalgie pur: „Die Sendung mit der Maus“ feiert ihr 55. Jubiläum

Die Zeichentrickmaus wird heuer 55 Jahre alt. Graue Härchen haben sich aber noch nicht ins orangefarbene Fell geschlichen.

Eine orangefarbener Körper, eine spitze Nase mit sechs Tasthaaren und zwei dauerhaft müde Äuglein: Diese Beschreibung genügt, um in zahlreichen Menschen Gefühle der Nostalgie hervorzurufen. Dabei handelt es sich natürlich um die ikonische Maus aus „Der Sendung mit der Maus.“

Bereits seit 1971 bringt die Maus Kinder zum Lachen und Nachdenken. Am Samstag, 7. März, feiert sie ihr 55. Jubiläum. Traditionell erzählt sie jeden Sonntag „Lach- und Sachgeschichten“ aus aller Welt. Wie kommen die Löcher in den Käse? Wie macht man Kaugummi? All das und noch viel mehr haben ganze Generationen durch die verschlafene Zeichentrickfigur gelernt.