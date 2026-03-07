- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Sterba als Elfmeter-Held
Tag der Außenseiter im Fußball-Cup: IAC schaltete Kitzbühel aus, Absam besiegte Kundl
Von Daniel Lenninger, Michael Pipal
Die Underdogs überraschten in der dritten Runde des Kerschdorfer Tirol Cups: Sowohl der IAC als auch der SV Absam hatten gegen höherklassige Vereine Grund zum Jubeln.
Für Sie im Tiroler Unterhaus unterwegs:
Günter Almberger
+4350403 3324
Michael Pipal
+4350403 3322
Daniel Lenninger
+4350403 2411
Alexander Gruber
+4350403 3671
Tobias Waidhofer
+4350403 2305
© 2026 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten