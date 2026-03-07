Drama in den Lechtaler Alpen: Tourengeher stürzt bei Abfahrt in den Tod

Heiterwang – Zu einem tödlichen Ski-Unglück kam es am Samstagvormittag in den Lechtaler Alpen. Ein 43-jähriger Tourengeher aus Deutschland kam dabei ums Leben.

Der Mann war gegen 7 Uhr gemeinsam mit seinem 51-jährigen Kameraden zum Thaneller im Gemeindegebiet von Heiterwang aufgebrochen. Nach dem Start am Parkplatz des „Karlifts“ stiegen sie über das „Thanellerkar“ zum Gipfel (2341 Meter) auf.

Nach der Gipfelrast entschieden sich die beiden Männer dazu, über die „Nordrinne“ abzufahren. Dabei verlor der 43-Jährige gegen 11.30 Uhr auf einer Höhe von rund 2100 Metern die Kontrolle über seine Ski. Er stürzte daraufhin etwa 370 Meter über steiles und felsdurchsetztes Gelände ab. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Er wurde von der Besatzung des Polizeihubschraubers „Libelle Tirol“ ins Tal geflogen.