Schmerzensschreie im Ziel: ÖSV-Talent erhielt bittere Diagnose

Leonie Zegg sank schwer verletzt zu Boden.
Als Leonie Zegg bei der Abfahrt in Val di Fassa am Samstag im Ziel abschwang und unter Schmerzensschreien in den Schnee sank, wurde bereits vermutet, dass sich die 21-jährige ÖSV-Hoffnung bei der Landung nach einem Sprung schwer verletzt hatte.

Am Abend bestätigte sich dieser Verdacht nach einer eingehenden Untersuchung in der Medalp Klinik in Imst: Kreuzband- und Innenmeniskusriss im linken Knie – Saison-Aus!

Die Vorarlbergerin, im Vorjahr Vize-Juniorenweltmeisterin im Super-G, wurde noch am Samstag operiert und fällt nun zumindest ein halbes Jahr aus. (TT.com)

