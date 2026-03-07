Ein Leben für die Schönschrift: Werner Mitterer ist einer der letzten Kalligrafen in Tirol

Sogar in einem Schloss der englischen Königsfamilie hängt eine Ehrenurkunde aus der Hand des Reithers Werner Mitterer. Unzählige Urkunden für Ehrenbürger, Ehrenring- und Ehrenzeichenträger, für besondere Leistungen in Schützenkompanien, Musikkapellen und Feuerwehren erzählen von seiner Arbeit.