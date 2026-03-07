Einer der letzten seiner Zunft
Ein Leben für die Schönschrift: Werner Mitterer ist einer der letzten Kalligrafen in Tirol
Seit über 40 Jahren fertig Werner Mitterer kunstvolle Urkunden für Gemeinden und Vereine an.
© Markus Mitterer
Sogar in einem Schloss der englischen Königsfamilie hängt eine Ehrenurkunde aus der Hand des Reithers Werner Mitterer. Unzählige Urkunden für Ehrenbürger, Ehrenring- und Ehrenzeichenträger, für besondere Leistungen in Schützenkompanien, Musikkapellen und Feuerwehren erzählen von seiner Arbeit.