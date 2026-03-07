Stark alkoholisierter Autolenker auf der Inntalautobahn verunfallt

Radfeld – Zu einem Unfall unter Alkoholeinfluss kam es am Samstagnachmittag auf der A12 im Bereich der Kontrollstelle Radfeld. Ein 31-jähriger Autolenker aus Polen kam in Fahrtrichtung Kufstein rechts von der Fahrbahn ab und schlitterte etwa 50 Meter entlang der Leitschiene. Anschließend prallte er gegen das Ausleitungsportal der Kontrollstelle.

Der 31-Jährige konnte sich selbst aus dem Auto befreien und gab an unverletzt zu sein. Zur medizinischen Abklärung wurde er jedoch von der Rettung ins Krankenhaus Kufstein gebracht. Dort wurde bei einem Test eine starke Alkoholisierung festgestellt.