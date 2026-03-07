18-jähriger Gleitschirmpilot bei Absturz im Hochgebirge schwer verletzt

Nußdorf-Debant – Zu einem schweren Flugunfall kam es am Samstagnachmittag in den Osttiroler Bergen. Ein 18-jähriger Österreicher war gegen 15.30 Uhr mit seinem Gleitschirm vom Startplatz „Steinermandl“ (Gemeinde Nussdorf-Debant) auf einer Höhe von 2200 Metern gestartet. Er beabsichtigte in Richtung des Schleinitz zu fliegen.

Um an Höhe zu gewinnen, flog er etwa 250 Höhenmetern unterhalb des Gipfels Kreise und kam dabei nahe an einen Felsen. Um diesem auszuweichen, leitete der 18-Jährige ein Manöver ein und geriet dadurch auf die windabgewandte Seite. Dadurch stürzte er ab und schlug aus einer Höhe von etwa 30 Metern hart auf dem Boden auf.