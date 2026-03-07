Von Bergrettung geborgen
65-Jähriger bei Forstunfall in Pfunds schwer verletzt
Bei einem Unfall bei Holzschlägerungsarbeiten wurde am Samstagnachmittag ein 65-jähriger Einheimischer in Pfunds schwer verletzt. Der Mann arbeitete gemeinsam mit seinem 36-jährigen Sohn im Orsteil Greit auf etwa 1430 Metern, als er sich die Verletzung zuzog.
Der Mann musste zunächst von der Bergrettung und der Feuerwehr Pfunds am Landweg geborgen werden und wurde anschließend mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen. (TT.com)