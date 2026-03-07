Vier Verletzte bei Pkw-Kollision auf Zillertalstraße in Schlitters

Zu einer Kollision zwischen zwei Autos kam es am Samstagnachmittag im Gemeindegebiet von Schlitters. Gegen 17.45 Uhr lenkte ein 36-jähriger Chinese ein Auto auf der „Dorfstraße“ in östliche Richtung und wollte nach links in die B169 einbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 59-jähriger deutscher Autolenker auf der B169 taleinwärts.

Beim Einbiegemanöver kam es zu einer rechtwinkeligen Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch sich die beiden Unfalllenker und die jeweils mitfahrenden Beifahrerinnen Verletzungen unbestimmten Grades zuzogen. Alle vier Fahrzeuginsassen wurden nach der medizinischen Erstversorgung am Unfallort zur genaueren Abklärung in das Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert.