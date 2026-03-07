Israels Armee griff Al-Quds-Kommandanten im Libanon an

Israels Armee hat in der Nacht auf Sonntag in der libanesischen Hauptstadt Beirut Attacken auf Kommandanten der Al-Quds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden durchgeführt. Die Befehlshaber des sogenannten Libanon-Korps hätten Terroranschläge auf Israel vorbereitet, hieß es. Laut libanesische Gesundheitsministeriums wurden mindestens vier Menschen getötet und zehn weitere Personen verletzt. Zudem bombardierte Israel Infrastruktur der Hisbollah-Miliz im Libanon.

Nach libanesischen Angaben hatte Israels Militär gezielt ein Zimmer eines Luxushotels ("Ramada") in Beirut angegriffen. Sicherheitskreisen zufolge war zumindest eines der Todesopfer ein iranischer Staatsbürger. "Die Kommandanten des Libanon-Korps der Al-Quds-Brigaden planten Terroranschläge gegen den Staat Israel und seine Zivilbevölkerung, während sie gleichzeitig für die Revolutionsgarden im Iran tätig waren", hieß es in einer Erklärung des Militärs. In der vergangenen Woche hatte Israel erklärt, den Chef der iranischen Al-Quds-Brigaden im Libanon, Daoud Ali Zadeh, bei einem Angriff in Teheran getötet zu haben.

In dem Hotel waren Binnenflüchtlinge untergebracht, die vor den Kämpfen im Südlibanon und den südlichen Vororten von Beirut geflohen waren. Es war der erste derartige Angriff im Zentrum der libanesischen Hauptstadt, seit die Kämpfe zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz vergangene Woche wiederaufgeflammt sind.

In der Mitteilung der israelischen Armee wurden keine Angaben zum genauen Ort des Angriffs gemacht. Es hieß nur, dass Teheran die Zivilbevölkerung im eigenen Land wie auch im Libanon als menschliche Schutzschilde zur Vorbereitung von Terrorakten missbrauche. Das Militär habe einen "präzisen Angriff" durchgeführt.

Das Libanon-Korps der Al-Quds-Brigaden fungiere als Bindeglied zwischen der vom Iran unterstützen libanesischen Hisbollah-Miliz und der Führung in Teheran, wurde weiters betont. Die Al-Quds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden sind de facto die Militäreinheit des Irans im Ausland. Ihre Aufgabe ist es, die dem Iran nahestehenden politischen Gruppen im Ausland zu unterstützen.

Israels Armee bombardierte in der Nacht auf Sonntag auch Infrastruktur der Hisbollah-Miliz in Beirut. Dabei sei unter anderem eine Abschussanlage der Schiiten-Miliz zerstört worden. Die vom Iran unterstützte Hisbollah feuert seit Beginn der Angriffe von USA und Israel auf den Iran am vergangenen Wochenende nach einer Waffenruhe ab November 2024 wieder regelmäßig Raketen auf israelische Ziele ab.

Der Libanon geriet am Montag in den sich ausweitenden Krieg zwischen den USA, Israel und Iran, nachdem die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz Raketen und Drohnen auf Israel abgefeuert hatte. Israel reagierte darauf mit schweren Angriffen im Süden und Osten des Libanon sowie in der Nähe von Beirut.