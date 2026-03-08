Trump macht Teheran für Angriff auf Schule verantwortlich

US-Präsident Donald Trump macht Teheran für den Angriff auf eine Schule im Iran mit mehr als 150 Toten verantwortlich. "Auf Grundlage dessen, was ich gesehen habe, wurde dies vom Iran getan", so der US-Präsident am Samstag an Bord der Air Force One. Teheran hatte die USA und Israel der Attacke auf das Institut in der südiranischen Stadt Minab am vergangenen Wochenende beschuldigt. Eine Analyse der "New York Times" sieht ebenfalls eher die USA in der Verantwortung.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth, der mit Trump in der Präsidentenmaschine reiste, bestätigte dessen Angaben am Samstag (Ortszeit) nicht direkt. Die USA untersuchten den Vorfall, sagte er. Trump ließ sich von Hegseths Zurückhaltung nicht von seiner Überzeugung abbringen: "Wir glauben, dass es vom Iran getan wurde", bekräftigte er vor Journalisten. Beweise dafür führte Trump nicht an - er verwies zur Begründung lediglich darauf, dass der Iran mit Waffen "sehr ungenau" sei.

US-Außenminister Marco Rubio hatte nach dem Vorfall erklärt, die USA würden niemals gezielt eine Schule angreifen. Von der "New York Times" wiederum war am Freitag berichtet worden, dass wahrscheinlich die USA für den Angriff verantwortlich seien. Dies habe eine Auswertung von Satellitenbildern, verifizierten Videos und Veröffentlichungen in Online-Medien ergeben.

Nach Analyse der "New York Times" wurde die Mädchenschule am Samstag vergangener Woche in Minab im Süden des Iran getroffen, während die US-Streitkräfte einen benachbarten Marinestützpunkt der iranischen Revolutionsgarden angriffen. Dabei sei das Schulgebäude durch einen präzisen Schlag schwer beschädigt worden. Iranischen Angaben zufolge waren bei der Attacke 165 Schülerinnen getötet worden.

Offizielle Erklärungen, wonach US-Streitkräfte Ziele der iranischen Marine nahe der Straße von Hormuz angegriffen haben, wo sich der Stützpunkt befindet, "legen nahe, dass sie den Angriff höchstwahrscheinlich ausgeführt haben", heißt es in der Analyse. Die "New York Times" legt sich in ihrem Bericht jedoch nicht völlig eindeutig fest, dass der Angriff tatsächlich von US-Streitkräften ausgeführt wurde.

Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian hatte in Folge die USA und Israel beschuldigt, die Volksschule mit Raketen angegriffen zu haben. Die Angaben konnten vor Ort nicht überprüft werden.