Explosion an US-Botschaft in Oslo - "Keine Verletzten"

Bei einer Explosion am Eingang zur Konsularabteilung der US-Botschaft in Oslo ist in der Nacht auf Sonntag leichter Sachschaden entstanden. Der Vorfall löste einen Großeinsatz der Polizei aus. "Es gibt keine Berichte über verletzte Personen", so die Osloer Exekutive. Zeugen berichteten von "aufsteigendem Rauch" und einem "lauten Knall". Ob die Detonation, die sich gegen 01.00 Uhr Ortszeit ereignete, möglicherweise in Verbindung mit dem Iran-Krieg steht, war zunächst unklar.

"Wir haben festgestellt, dass die amerikanische Botschaft von einer Explosion getroffen wurde", bestätigte Polizeisprecher Mikael Dellemyr dem Sender NRK, die gegenüber der norwegischen Zeitung "Verdens Gang" geäußerten Berichte von Passanten. Eine Stellungnahme der US-Vertretung lag zunächst nicht vor.