Explosionsgeräusch nahe US-Botschaft in Oslo: Polizeieinsatz

Ein Explosionsgeräusch nahe der US-Botschaft in Norwegens Hauptstadt Oslo hat am frühen Sonntag einen Großeinsatz der Polizei hervorgerufen. "Die Polizei steht im Austausch mit der Botschaft und es gibt keine Berichte über verletzte Personen", hieß es in einer Mitteilung der Osloer Exekutive. Ob die mutmaßliche Explosion, die sich gegen 01.00 Uhr Ortszeit ereignete, möglicherweise in Verbindung mit dem Iran-Krieg steht, war zunächst unklar.

Es gab demnach zunächst keine gesicherten Informationen, was genau passiert sei. Augenzeugen berichteten der norwegischen Zeitung "Verdens Gang" von aufsteigendem Rauch in der Nähe des Botschaftsgeländes. Eine Stellungnahme der US-Vertretung lag zunächst nicht vor.