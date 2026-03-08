Kolumbien wählt Parlament

Kolumbien wählt am heutigen Sonntag ein neues Parlament und stellt zugleich in mehreren politischen Lagern die Weichen für die Präsidentenwahl im Mai. Bei der Abstimmung werden 103 Sitze im Senat und 183 Mandate im Abgeordnetenhaus neu vergeben. Gleichzeitig bestimmen mehrere Parteien und Bündnisse in internen Vorwahlen ihre Kandidaten für das Präsidentenamt. Beobachter erwarten ein stark zersplittertes Parlament. Erste Ergebnisse werden noch am Abend (Ortszeit) erwartet.

Umfragen sehen zwar das linke Regierungsbündnis "Pacto Histórico" von Präsident Gustavo Petro als größte Kraft, allerdings ohne Aussicht auf eine eigene Mehrheit. Das Wahlergebnis gilt auch als erster politischer Stimmungstest für die Präsidentenwahl am 31. Mai. Mehr als 41 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Rund 3.000 Kandidaten bewerben sich um Sitze im neuen Kongress für die Amtszeit 2026 bis 2030.

Kolumbien steht mit der Kongresswahl vor einer wichtigen politischen Weichenstellung im Wahljahr. Rund 41 Millionen Bürger sind aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Parallel dazu organisieren mehrere Parteien interne Konsultationen zur Auswahl ihrer Präsidentschaftskandidaten. In diesen offenen internen Vorwahlen können die Bürger bestimmen, wer für ein bestimmtes Bündnis bei der Präsidentenwahl im Mai antritt. Der kolumbianische Kongress - das Parlament - setzt sich aus dem Repräsentantenhaus und dem Senat zusammen. Erste vorläufige Ergebnisse werden noch am Abend erwartet.

Der Kongress beschließt Gesetze und Reformen - für seine Vorhaben ist der Präsident daher auf Mehrheiten im Parlament angewiesen. Das linke Regierungsbündnis "Pacto Histórico" von Präsident Gustavo Petro wurde bei der letzten Wahl vor vier Jahren stärkste Kraft im Kongress, kam aber nicht auf eine eigene Mehrheit. Umfragen sehen es erneut vorn.

Die Abstimmung findet vor dem Hintergrund einer angespannten Sicherheitslage, wachsender Kriminalität, wirtschaftlicher Herausforderungen und tiefer politischer Polarisierung statt. Die Stimmung in dem südamerikanischen Land ist seit Monaten aufgeheizt. Im parallel laufenden Präsidentschaftswahlkampf wurde der konservative Senator Miguel Uribe Turbay im Juni vergangenen Jahres bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Hauptstadt Bogotá angeschossen und erlag später seinen Verletzungen.

In Kolumbien findet die Parlamentswahl traditionell vor der Präsidentenwahl statt und gibt einen ersten Hinweis darauf, welche Kräfte Chancen im anschließenden Präsidentschaftsrennen haben. Der Urnengang gilt als Gradmesser für die Stärke von Petros Bündnis kurz vor dem Ende seiner Amtszeit - und dafür, mit welchem politischen Rückenwind dessen Kandidat in das Rennen um seine Nachfolge geht. Der erste linke Staatschef des Landes darf verfassungsgemäß nicht erneut antreten.

Seine Regierung hatte ambitionierte Reformen angekündigt, etwa im Gesundheits-, Arbeits- und Rentensystem. Mehrere dieser Vorhaben sind jedoch im Kongress auf Widerstand gestoßen oder ins Stocken geraten. Petros Amtszeit war zudem von anhaltenden Konflikten mit der Opposition geprägt.

Ein Grund dafür ist die politische Fragmentierung des Kongresses. Mehrere Parteien, die Petro anfangs unterstützten, haben sich inzwischen von der Regierung distanziert. Eine zunehmende Polarisierung erschwert politische Mehrheiten.

Analysten erwarten erneut ein stark zersplittertes Parlament ohne klare Mehrheiten. Zwar führt "Pacto Histórico" in Umfragen, dürfte aber wieder keine eigene Mehrheit erreichen. Die rechtskonservative Partei "Centro Democrático" des früheren Präsidenten Álvaro Uribe könnte erneut zu den stärksten Kräften im Kongress zählen. Und auch traditionelle Parteien wie Liberale und Konservative spielen eine wichtige Rolle, da diese in der Vergangenheit häufig als Mehrheitsbeschaffer fungierten.

Beobachter sehen in der Kongresswahl auch einen Hinweis darauf, wie Kolumbien künftig außenpolitisch agieren könnte. Petro hatte einen eigenständigeren Kurs eingeschlagen. Das führte zeitweise zu Spannungen mit den Vereinigten Staaten, einem der traditionell engsten Partner Kolumbiens. Mit US-Präsident Donald Trump kam es wiederholt zu Meinungsverschiedenheiten etwa über den Umgang mit Migration oder Drogenpolitik.

Petro übte auch Kritik an der Gefangennahme des venezolanischen autoritären Präsidenten Nicolás Maduro durch das US-Militär. Danach hatte Trump Kolumbien ebenfalls mit einer Militärintervention gedroht. Erst nach einem Treffen im Weißen Haus schlugen beide Politiker wieder versöhnlichere Töne an.