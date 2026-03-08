Schwerer Sachschaden

Scheune in Flammen: Feuerwehren rückten in Achenkirch aus

Achenkirch – Ein Brand hat am Samstagabend in Achenkirch eine Holzscheune schwer beschädigt. Kurz nach 21 Uhr wurden die Feuerwehren Achenkirch und Achental alarmiert. Sie konnten das Feuer rasch löschen.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Brand mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Komposthaufen neben der Scheune ausgegangen sein, berichtet die Polizei. Brandermittler wollen ihre Untersuchungen am Sonntag fortsetzen. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Schwaz unterwegs:

Angela Dähling

Angela Dähling

+4350403 3062

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162