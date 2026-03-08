Schwerer Sachschaden
Scheune in Flammen: Feuerwehren rückten in Achenkirch aus
Achenkirch – Ein Brand hat am Samstagabend in Achenkirch eine Holzscheune schwer beschädigt. Kurz nach 21 Uhr wurden die Feuerwehren Achenkirch und Achental alarmiert. Sie konnten das Feuer rasch löschen.
Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Brand mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Komposthaufen neben der Scheune ausgegangen sein, berichtet die Polizei. Brandermittler wollen ihre Untersuchungen am Sonntag fortsetzen. (TT.com)