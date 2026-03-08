Jugendliche nach Raub in Innsbruck vorübergehend festgenommen

Innsbruck – Nach zwei mutmaßlichen Raubhandlungen am Samstagabend in Innsbruck hat die Polizei mehrere Jugendliche angehalten und vorübergehend festgenommen. Gegen 20.20 Uhr soll ein 16-jähriger Jugendlicher am Edith-Stein-Weg einem 14-Jährigen die Geldtasche mit einem geringen Bargeldbetrag aus der Hand gerissen haben.

Zeitgleich wird ein 15-Jähriger verdächtigt, einen Gleichaltrigen aufgefordert zu haben, den gesamten Inhalt seiner Hosentaschen zu übergeben. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, soll er das Opfer geschubst und geschüttelt haben.