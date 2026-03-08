Jugendliche nach Raub in Innsbruck vorübergehend festgenommen
Innsbruck – Nach zwei mutmaßlichen Raubhandlungen am Samstagabend in Innsbruck hat die Polizei mehrere Jugendliche angehalten und vorübergehend festgenommen. Gegen 20.20 Uhr soll ein 16-jähriger Jugendlicher am Edith-Stein-Weg einem 14-Jährigen die Geldtasche mit einem geringen Bargeldbetrag aus der Hand gerissen haben.
Zeitgleich wird ein 15-Jähriger verdächtigt, einen Gleichaltrigen aufgefordert zu haben, den gesamten Inhalt seiner Hosentaschen zu übergeben. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, soll er das Opfer geschubst und geschüttelt haben.
Nach den Vorfällen flüchteten die beiden Tatverdächtigen gemeinsam mit zwei weiteren Jugendlichen. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei die Verdächtigen jedoch anhalten und vorübergehend festnehmen. Die weiteren Ermittlungen laufen. (TT.com)