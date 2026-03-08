Aufholbedarf im Spitzensport
Haben es Frauen im Sport schwerer? Tirols Sportlerinnen sind sich einig
Olmypiasiegerin Janine Flock startete zuletzt erneut durch und holte sich Olympia-Gold. Im Eiskanal muss sie die gleiche Leistung erbringen wie Männern, abseits davon ist doch einiges anders.
© IMAGO/Annegret Hilse
Nicht nur das Geschlecht eint die vier (ehemaligen) Tiroler Spitzensportlerinnen. Olympiasiegerin Janine Flock, Fußball-Nationalteamspielerin Nicole Billa, Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier und Ex-Tennis-Ass Barbara Schett erzählen anlässlich des Weltfrauentages, wie es ihnen im Vergleich zu Männern im Sport ergeht bzw. erging.