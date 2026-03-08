Anwältin im TT-Interview
Noch viel Benachteiligung in Tirol: Mit diesen Anliegen kommen Frauen in die Beratungsstelle
Mit der Kampagne „Gerecht oder Geschlecht?“ will die Frauenministerin 2026 mehr Bewusstsein für strukturelle Benachteiligungen von Frauen schaffen.
© Judith Egger (APA)
Allein für Tirol bearbeitet die Gleichbehandlungsanwältin Katharina Raffl jährlich rund 400 Fälle. Als Chance sieht sie, dass Österreich die EU-Lohntransparenz bis Juni 2026 umsetzen muss. Im Interview erzählt sie, mit welchen Anliegen TirolerInnen in die Beratungsstelle kommen.