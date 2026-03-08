Neue Heimat in Innsbruck
Wissenschaftlerin des Jahres im Interview: Über Quantenphysik, Frauenquoten und Italien
Quantenphysikerin Francesca Ferlaino wurde vom Klub der Bildungs- und Wissenschaftsjournalist:innen zur „Wissenschaftlerin des Jahres 2025“ gekürt.
© Patrick Steiner
Francesca Ferlaino, „Wissenschaftlerin des Jahres“, fühlt sich im Sprachenwirrwarr und unter Atomen wohl. Beim Treffen in ihrem stets geöffneten Innsbrucker Büro geht es um Quantenphysik, Frauenquoten und die Geburtsstadt Neapel im Mai.