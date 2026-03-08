Großauftrag aus Italien

Inspiriert von der Libelle: Wie ein Fahrradsattel von einem Tiroler Start-up Millionen rollen lässt

Elias Hirschbichler, Thomas Rettenwander und Johannes Mandler (v.l.) entwickelten die patentierte Leichtbau-Technologie FFP, inspiriert von den Flügeln der Libelle.
© Canva/Fibionic, istock/beenthere

Das Start-up Fibionic aus Götzens hat sich auf Leichtbau nach dem Vorbild der Natur spezialisiert. Erst im Februar ist der erste Fahrradsattel mit Komponenten aus Tirol auf den Markt gekommen. Die Technolgie hat nun auch Investoren überzeugen können, die sich mit 3 Mio. Euro an der jungen Firma beteiligt haben.

