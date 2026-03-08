Inspiriert von der Libelle: Wie ein Fahrradsattel von einem Tiroler Start-up Millionen rollen lässt

Das Start-up Fibionic aus Götzens hat sich auf Leichtbau nach dem Vorbild der Natur spezialisiert. Erst im Februar ist der erste Fahrradsattel mit Komponenten aus Tirol auf den Markt gekommen. Die Technolgie hat nun auch Investoren überzeugen können, die sich mit 3 Mio. Euro an der jungen Firma beteiligt haben.