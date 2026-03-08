Traumhaftes Wochenende

20 Grad geknackt: Innsbruck am Sonntag erneut wärmster Ort Österreichs

Im Innsbrucker Rapoldipark nutzten viele das traumhafte Wetter zum Abschalten.
© Karbon

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561