Haaser meldet sich nach OP: „Mein Bein hat jetzt ein paar Schrauben und eine Platte“

Ricarda Haasers Weg zurück in die Weltspitze wurde vergangenes Wochenende beim Weltcup-Super-G in Soldeu durch eine schwere Verletzung ausgebremst. Die Mauracherin zog sich bei ihrem Sturz eine Fraktur des linken Schienbeinkopfs zu.

Nach der Operation vor sechs Tagen in Graz meldete sich die Tirolerin nun auf Instagram zu Wort. „Man weiß nie, was das Leben mit einem geplant hat …“, begann sie ihr Posting. Und weiter: „Mein Bein hat jetzt noch ein paar Schrauben und eine Platte, um mir die bestmögliche Chance auf eine vollständige Genesung zu geben.“