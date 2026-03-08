Zwei Personen verletzt

Lkw auf Rastplatz in Angath in Vollbrand: Lenker (39) schwer verletzt aus Fahrzeug befreit

Der Lkw brannte lichterloh. Der Lenker wurde von einem anwesenden Mann aus dem Fahrzeug befreit.
