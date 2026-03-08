Ermittlungen laufen
Von Autobahnbrücke geworfen: Auto bei Innsbruck durch Steine und Äste beschädigt
Innsbruck – Sonntagmittag wurde auf der A12 bei der Sieglanger Brücke in Innsbruck ein Auto von Steinen und Ästen getroffen, die wohl von der Brücke geworfen wurden. Das Auto war gegen 12.35 Uhr von Westen kommend in Richtung Kufstein unterwegs, als es zum Vorfall kam.
Die Windschutzscheibe des Autos wurde dabei beschädigt. Der 50-jährige Autolenker blieb unverletzt. Ermittlungen laufen, berichtet die Polizei. (TT.com)