Drehbuch-Preise an "Sinners" und "One Battle After Another"

Eine Woche vor der Oscar-Verleihung sind die Drehbücher für den Vampir-Horrorfilm "Blood & Sinners" und den satirischen Politthriller "One Battle After Another" von Hollywood Drehbuchautoren ausgezeichnet worden. "Blood & Sinners" gewann bei der Gala des Verbands Writers Guild of America (WGA) in der Kategorie Original-Drehbuch, "One Battle After Another" bekam den Preis für das beste adaptierte Drehbuch.

Es war bereits die 78. Verleihung der WGA-Awards. Normalerweise findet die Gala parallel in New York und Los Angeles statt, diesmal musste der Teil an der Westküste wegen eines Streiks abgesagt werden.