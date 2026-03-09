Über 30 Verletzte nach iranischem Drohnenangriff auf Bahrain

Bei einem iranischen Angriff auf die Insel Sitra in Bahrain sind nach bahrainischen Regierungsangaben mindestens 32 Menschen verletzt worden. Mindestens vier Menschen seien bei dem Drohnenangriff am frühen Montagmorgen schwer verletzt worden, unter diesen Schwerverletzten seien auch Kinder, teilte das Innenministerium laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur mit. Alle Verletzten seien Bürger des Königreichs.

In Sitra seien zudem mehrere Häuser in Sitra bei einem Angriff beschädigt worden. Journalisten der Nachrichtenagentur AFP hörten zwei laute Explosionen auf der Insel.