Schmid als Zeuge im Linzer Wöginger-Prozess - Verzögerung

Im Prozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte wegen Amtsmissbrauchs muss am Montag der ehemalige Kabinettschef und Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, als Zeuge aussagen. Der Tag begann allerdings mit einer langen Verzögerung, weil Wögingers Anwalt eine Reihe von Anträgen bezüglich Videoaufzeichnung stellte.

Die drei Angeklagten sollen einem ÖVP-Bürgermeister den Posten des Vorstands im Finanzamt Braunau zugeschanzt haben. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) stützt sich in ihrer Anklage auch auf Chats, die auf Schmids Handy gefunden wurden. Schmid hat im CASAG-Ermittlungskomplex, zu dem auch dieser Fall gehört, Kronzeugenstatus. Hätte er den nicht, wäre er mit angeklagt worden.

Schmid war bereits mehr als eine Stunde vor Verhandlungsbeginn - diese war um 9.30 Uhr - ins Gericht gekommen und hatte sich mit seinem Anwalt in ein kleines Kämmerchen zurückgezogen. Sein Auftritt als Zeuge verzögerte sich dann aber deutlich, da die Verteidigung mehrere Anträge stellte und der Schöffensenat immer wieder beraten gehen musste.

Wögingers Anwalt Michael Rohregger beantragte zuerst, die Verhandlung auf Audio und Video aufzunehmen, weil es bei den Aussagen "auf jedes Wort ankommt". Das Gericht beriet darüber und lehnte das ab. Die Verhandlung werde ohnehin mittels Diktiergerät aufgenommen, so die Begründung. Das dient allerdings nur der Unterstützung der Schriftführerin.

Daraufhin beantragte Rohregger, die Verhandlung selbst aufnehmen zu dürfen. Auch das zog wieder eine Beratung des Senats nach sich. Kurz nach 11.00 Uhr verkündete die vorsitzende Richterin, dass auch dieser Antrag abgelehnt werde, weil die Aufnahme der Hausordnung des Landesgerichts widerspreche, die Strafprozessordnung das nicht vorsehe und auch nicht alle Beteiligten einverstanden seien.

Daraufhin beantragte der Anwalt "eine Wiedergabe der bisherigen Aufnahmen". Das würde wohl eine stunden- bis tagelange Verzögerung verursachen. Der Senat zog sich neuerlich zur Beratung zurück. Damit hatte der Verhandlungszeitplan bereits zwei Stunden Verspätung.