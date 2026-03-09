Zwei Tourengeher in Galtür von Lawine mitgerissen, Mann ins Krankenhaus geflogen

Zwei Mitglieder einer fünfköpfigen Tourengruppe wurden mitgerissen, aber nicht verschüttet. Ein Mann verletzte sich bei einem Sturz.

Galtür – Eine fünfköpfige Tourengruppe kam am Sonntag bei einem Lawinenabgang in Galtür glimpflich davon. Die Gruppe unternahm eine Tour im Jamtal und fuhr gegen 15.30 Uhr über das sogenannte Totenfeld in Richtung Jamtalhütte ab.

Auf einer Seehöhe von ca. 2400 Metern löste sich eine Lawine und riss zwei Mitglieder der Gruppe mit, verschüttete sie jedoch nicht. Ein 57-Jähriger kam wegen des Abgangs zu Sturz und verletzte sich am Ellbogen.

Ein Team des alarmierten Notarzthubschrauber „Gallus 3“ barg den 57-Jährigen und transportierte ihn ins Bezirkskrankenhaus Zams. Seine Begleiter konnten unverletzt zur Jamtalhütte abfahren.

Tödlicher Lawinenabgang im Stubaital

Bei einem Lawinenabgang im Stubaital kam am Sonntag eine Person ums Leben. Sie dürfte beim Schneeschuhwandern in der Nähe des Elfers von dem Schneebrett erfasst worden sein. Für sie kam jede Hilfe zu spät. (TT.com)