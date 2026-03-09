Gegen Auto geprallt: 31-jähriger Motorradlenker in Breitenbach verletzt

Breitenbach am Inn – Auf der Unterinntalstraße (L211) bei Breitenbach am Inn kam es am Sonntagnachmittag zu einem Unfall zwischen einer Autofahrerin und einem Motorradfahrer. Laut Angaben der Polizei fuhr der Motorradfahrer, ein 31-jähriger Mann aus Ungarn, zunächst hinter dem Auto einer 35-jährigen Einheimischen. Beide waren in Richtung Reintalersee unterwegs.

Als die 35-Jährige schließlich nach links in eine Zufahrtsstraße abbog, der Motorradfahrer jedoch zeitgleich die Autofahrerin sowie zwei Radler überholen wollte, kam es zur Kollision.

Motorradfahrer landete in Bachbett

Aufgrund der Wucht des Aufpralls stürzte der Motorradfahrer, wurde von der Straße geschleudert und blieb in einem Bachbett liegen. Die Rettung wurde alarmiert und nach der Erstversorgung wurde der Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus nach Kufstein eingeliefert.