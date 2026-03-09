- Überblick
Kommentar
Nur ein Zeitgewinn für Andreas Babler
Kommentarvon Wolfgang Sablatnig
Den Skeptikern bleibt nach dem SPÖ-Parteitag weder Anlass noch Galionsfigur, gegen den Vorsitzenden zu arbeiten. Die rote Führungsdebatte kann aber schnell wieder ausbrechen.
