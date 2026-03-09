Ersatzquartiere stehen fest
Hall will Schulsanierung ab Sommer durchziehen – und den Eislaufplatz reaktivieren
Das Bildungszentrum Schönegg ist dringend sanierungsbedürftig. Geschätzte Gesamtkosten? Rund 13 Mio. Euro.
© Rita Falk
Die lange geplante Erneuerung des Bildungszentrums Schönegg in Hall soll, nach mehreren Verzögerungen, nun definitiv im Sommer starten. Bei einem der drei benötigten Ersatzquartiere gibt es eine überraschende Änderung – denn der seit Jahren stillgelegte Haller Eislaufplatz soll nun doch saniert werden.