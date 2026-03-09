WSG räumt mit Mythos auf: „Wir sind längst nicht mehr die Kristallbuam“

2:0 gegen den GAK - fast hätte es im letzten Moment noch mit der Meistergruppe geklappt. Aber wie es ist, ohne Sicherheitsnetz zu planen, weiß man bei der WSG Tirol seit dem Bundesliga-Aufstieg 2019. Der Kampf geht weiter, ein um 600.000 Euro reduziertes Fernseh-Geld ist nur eine der offenen Baustellen für die kommende Saison.