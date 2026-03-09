ÖSV-Talent mit emotionalen Worten nach OP: „Mein Knie tut so weh, mein Herz auch“

Zwei Tage nach ihrer verhängnisvollen Landung in der Abfahrt von Val di Fassa, bei der sich Leonie Zegg einen Kreuzband- und Innenbandriss im linken Knie zugezogen hatte, meldete sich die junge ÖSV-Läuferin zu Wort.

„Mein Knie tut so sehr weh, mein Herz auch. Ich dachte ich sei unzerbrechlich, stark und gesund“, schrieb die 21-Jährige auf Instagram. „Dieses Mal muss ich akzeptieren, dass alles aus einem Grund passiert und ich wieder stärker zurückkehren werde.“ Abschließend blickte sie auf ihre Saison zurück und bedankte sich beim Rettungsteam und ihren behandelnden Ärzten.

Aufmunternde Worte kamen von ihren ÖSV-Kolleginnen Viki Bürgler oder Valentina Rings-Wanner. Auch die Schweizer Weltcupsiegerin Melorie Blanc tröstete das rot-weiß-rote Ski-Talent: „Du schaffst das! Gute Besserung und ich bin sicher, bis bald!“ (TT.com)