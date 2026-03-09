ORF-Generaldirektor Roland Weißmann tritt mit „sofortiger Wirkung“ zurück

ORF-Chef Roland Weißmann hat mit „sofortiger Wirkung“ sein Amt zurückgelegt. Grund dafür sind Vorwürfe der sexuellen Belästigung durch eine ORF-Mitarbeiterin, die Weißmann jedoch bestreitet. Als interimistische Nachfolgerin wurde Radiodirektorin Ingrid Thurnher bestellt.

Wien – ORF-Generaldirektor Roland Weißmann hat am Sonntag Stiftungsratsvorsitzenden Heinz Lederer und den Stellvertretenden Vorsitzenden Gregor Schütze über seinen Rücktritt von seiner Funktion mit „sofortiger Wirkung“ informiert. Dies wurde am Montag in einer Aussendung der beiden ORF-Stiftungsräte bekannt gegeben. In den vergangenen Tagen hat eine ORF-Mitarbeiterin gegenüber dem Generaldirektor Vorwürfe der sexuellen Belästigung erhoben. Roland Weißmann bestreitet diese Vorwürfe.

Der im Raum stehende Vorwurf verlange dennoch „eine rasche und transparente Aufklärung in enger Kooperation mit der ORF-Compliance-Stelle“, bei der die Wahrung des Schutzes der betroffenen Person das oberste Ziel sein müsse, so Lederer und Schütze in der Aussendung am Montag. Man dankte Weißmann für seine 30-jährige Tätigkeit im ORF.

Thurnher übernimmt interimistisch

„Die Sitzungen des ORF-Stiftungsrats in dieser Woche werden wie geplant stattfinden“, heißt es weiter. Die amtierende Hörfunkdirektorin Ingrid Thurnher soll auf Vorschlag von Schütze und Lederer mit der vorläufigen Führung der Geschäfte des Generaldirektors beauftragt werden. „Mit der entschiedenen Vorgangsweise zeigt der ORF-Stiftungsrat, dass er auch in schwierigen Momenten eine ruhige Hand bewahrt“, so Schütze.