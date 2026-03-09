Nach 22 Jahren ist Schluss: Abfahrts-Routinier schnallt sich ein letztes Mal die Skier an
Die Ski-Weltcup-Saison neigt sich dem Ende zu und die Rücktritte häufen sich wieder. Nach Joana Hählen und Romed Baumen in der vergangenen Woche kündigte nun auch Adrien Theaux sein Karriereende an.
Der französische Speed-Spezialist wird beim Weltcup in Courchevel am kommenden Wochende ein letztes Mal seine Skier anschnallen, wie er auf Instagram zu einem Bild von seiner Weltcup-Premiere schrieb: „Auf den Tag genau 22 Jahre trennen diese beiden Bilder. Sie zeigen meinen ersten Weltcup im Riesenslalom am 28. Februar 2004 in Kranjska Gora und meinen letzten richtigen Weltcup in der Abfahrt am 28. Februar 2026 in Garmisch-Partenkirchen. Damit möchte ich ankündigen, dass der Weltcup in Courchevel am Wochenende mein letzter Weltcup-Start sein wird.“
Der 41-Jährige freut sich schon auf seine Abschiedsvorstellung, auch wenn noch ein wenig Wehmut bei seinen Worten mitschwingt: „Es wird ein großartiger, intensiver und festlicher Moment voller Emotionen. Man kann nicht sein ganzes Leben in diesem wunderbaren Skizirkus verbringen und dann ohne einen Kloß im Hals ein neues Kapitel aufschlagen. Bis bald!“ (TT.com)