Frisch am Start: neuer T-Roc und ein aufgefrischter Ibiza

Volkswagen hat sein Erfolgs-SUV vergrößert und modernisiert, Seat den Kleinwagen Ibiza und das subkompakte SUV Arona noch einmal adaptiert – und Škoda feiert drei Jahrzehnte Octavia.

SUV mögen hoch im Kurs stehen, ein Kombi überragt sie alle: Der Octavia (Combi) von Škoda konnte im Vorjahr mehr Pkw-Neuzulassungen erzielen als jedes andere Modell, den ewigen Bestseller Golf von VW eingeschlossen. Der Kompaktwagen der Tschechen ist europaweit Garant für Volumen, in Österreich fanden sich innerhalb von drei Jahrzehnten mehr als 200.000 Käufer. Warum wir hier den Combi voranstellen? Der macht in Österreich einen Anteil von 95 Prozent aller Octavia-Verkäufe aus, die Limousine gilt eher als Nischenmodell. Jedenfalls feiert Škoda in diesem Jahr 30 Jahre Marktpräsenz des Octavia. Jubeln darf auch Volkswagen: Die Stamm-Marke freut sich darüber, dass sie den Golf GTI seit 50 Jahren im Portfolio hat. Über mehrere Generationen verteilt konnte VW von dem sportlich ausgelegten Kompaktwagen mehr als 2,5 Millionen Exemplare verkaufen.

Für heuer hat Seat den Ibiza und den Arona überarbeitet. © Seat

Etwas weniger gingen bisher auf das Konto des T-Roc. Dieses subkompakte SUV von VW ist allerdings noch nicht so lange auf dem Markt, denn erst 2017 begann der Erfolgslauf der ersten Generation. Aber immerhin: Gut zwei Millionen Stück konnte VW bisher von dem Produkt absetzen, nun ist die zweite Generation an der Reihe. Die kann mit einem deutlichen Längenwachstum (auf 4,37 Meter) aufwarten, außerdem mit einem gehörigen technischen Fortschritt. Was nicht auf dem Plan steht: eine vollelektrische Variante. Stattdessen kommt der neue T-Roc im Laufe des Jahres in den Genuss eines Vollhybridsystems, das VW neu konstruiert hat.

Feiert 30 Jahre: der Octavia. © Markus Höscheler