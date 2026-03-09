BYD setzt stärker auf Plug-in und auf größere Akkus

Mit zwei neuen Plug-in-Hybrid-Modellen und einem modellgepflegten Kompakt-SUV (Atto 3 Evo) modernisiert der chinesische Hersteller Build Your Dreams die Angebotspalette auf dem österreichischen Markt.

Gleich drei Neuheiten sollten sich BYD-Interessenten vor Augen halten: den Seal 6 DM-i Touring, den Atto 2 DM-i

und den Atto 3 Evo. Beim Seal 6 DM-i Touring handelt es sich um den ersten Kombi der Marke, hier als Plug-in-Hybrid konzipiert. Zwei Varianten von dem 4,84 Meter langen Modell gibt es: Die Basis ist mit einem kleineren Akku versehen, nämlich einem, der über eine Kapazität von 10 Kilowattstunden verfügt und damit eine rein elektrische Reichweite von 50 Kilometern verantwortet. Das Doppelte schafft die Version mit einem 19-kWh-Speicher. Das Basismodell des Seal 6

DM-i kann mit einer Systemleistung von 184 PS für sich werben, während die Topversion 212 PS leistet. Der erstgenannten Ausführung mutet BYD einen Durchschnittsverbrauch von 2,6 Litern Benzin je 100 Kilometer zu, der zweitgenannten einen Konsum von 1,7 Litern Kraftstoff je 100 Kilometer. Der Listenpreis des Kombis beläuft sich auf 36.990 Euro, mit Boni und Österreich-Paket beträgt er 30.480 Euro.

Ebenfalls als Plug-in-Hybrid konzipiert ist der Atto 2 DM-i, den es wahlweise mit einem 7,8-kWh-Akku oder einem 18-kWh-Speicher gibt. Offiziell ist das subkompakte SUV ab 27.990 Euro bestellbar, mit Boni und Ö-Paket ab 25.480 Euro.