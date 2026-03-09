Barrieren durch Bürokratie

So können Menschen mit Behinderung nach ihren eigenen Vorstellungen leben

Johannes Huber mit Fabian Gasteiger, einem seiner Assistenten.
© Axel Springer
Michaela Spirk-Paulmichl

Von Michaela Spirk-Paulmichl

Selbst entscheiden, den Tag eigenhändig gestalten, Arbeitgeber seiner eigenen Assistenten sein: Johannes Huber lebt sein Leben, wie es die UN-Behindertenkonvention vorschreibt. Das „Persönliche Budget“ für Menschen mit Beeinträchtigung macht diese Selbstbestimmung möglich. Doch nicht alle profitieren von dem revolutionären Tiroler Modell zur Selbstbestimmung.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561