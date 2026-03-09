So können Menschen mit Behinderung nach ihren eigenen Vorstellungen leben

Selbst entscheiden, den Tag eigenhändig gestalten, Arbeitgeber seiner eigenen Assistenten sein: Johannes Huber lebt sein Leben, wie es die UN-Behindertenkonvention vorschreibt. Das „Persönliche Budget“ für Menschen mit Beeinträchtigung macht diese Selbstbestimmung möglich. Doch nicht alle profitieren von dem revolutionären Tiroler Modell zur Selbstbestimmung.