250 Übertretungen: Lkw in Volders aus dem Verkehr gezogen
Volders – Die Tiroler Polizei legt einem Lkw-Lenker eine ganze Reihe an Übertretungen sowie Beweismittelfälschung zur Last. Der 52-Jährige wurde Sonntagfrüh auf der Inntalautobahn bei Volders von einer Streife angehalten und einer Schwerverkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurden insgesamt 250 Übertretungen festgestellt, die unter anderem Fahrtunterbrechungen, Ruhezeiten und Tageslenkzeiten betrafen. Die Polizei wirft dem Mann Fälschung von Beweismitteln und Daten vor.
Der Lenker zeigte sich bei der Einvernahme voll geständig. Ihn erwarten Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und Bezirkshauptmannschaft Innsbruck. Zudem wurde eine vorläufige Sicherheitsleistung in der Höhe eines niederen fünfstelligen Eurobetrags eingehoben und eine missbräuchlich verwendete Fahrerkarte eingezogen. Die Weiterfahrt wurde dem 52-Jährigen untersagt, damit er die vorgeschriebene Ruhezeit absolvieren kann. (TT.com)