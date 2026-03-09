250 Übertretungen: Lkw in Volders aus dem Verkehr gezogen

Volders – Die Tiroler Polizei legt einem Lkw-Lenker eine ganze Reihe an Übertretungen sowie Beweismittelfälschung zur Last. Der 52-Jährige wurde Sonntagfrüh auf der Inntalautobahn bei Volders von einer Streife angehalten und einer Schwerverkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurden insgesamt 250 Übertretungen festgestellt, die unter anderem Fahrtunterbrechungen, Ruhezeiten und Tageslenkzeiten betrafen. Die Polizei wirft dem Mann Fälschung von Beweismitteln und Daten vor.