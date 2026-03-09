Am Marktplatz wird 2026 wieder gebaggert: Beachevent in Innsbruck fixiert

Passend zu den höheren Temperaturen meldet sich der Beachvolleyballsport in Innsbruck zurück. Der Termin für die Neuauflage 2026 steht, dabei hätte das Turnier beinahe abgesagt werden müssen.

Jetzt ist es fix! Das Innsbrucker Beachevent geht auch heuer wieder in Szene. Der Termin steht ebenfalls bereits: Von 4. bis 7. Juni steigt am Marktplatz erneut ein internationales Beachvolleyball-Turnier, das Teil der nationalen PRO-Tour sein wird. Und noch mehr: Die Staatsmeistertitel werden ebenfalls in Innsbruck ausgespielt.

Dabei stand das Turnier zuletzt auf sehr wackeligen Beinen. „Die Budgetsituation war heuer besonders herausfordernd. Mit Stand Dezember hätten wir absagen müssen“, erklärt Veranstalter Simon Varges. Umso mehr freut sich der Innsbrucker jetzt, den Termin zu veröffentlichen.

Der Termin für das Beach-Turnier in Kitzbühel, das im Vorjahr für Damen und Herren mit den Staatsmeisterschaften seine Premiere gefeiert hatte, ist hingegen noch offen. Anfang April werde es weitere Informationen geben, heißt es.