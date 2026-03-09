Zwölfjährige E-Scooter-Fahrerin in Innsbruck von Auto erfasst und verletzt

Innsbruck – Eine zwölfjährige E-Scooter-Fahrerin ist am Montagmorgen in Innsbruck-Wilten bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Das Mädchen stieß im Baustellenbereich der Grassmayr-Kreuzung mit dem Pkw einer 52-jährigen Frau zusammen und wurde im Anschluss in die Klinik Innsbruck gebracht.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 7.20 Uhr. Die Zwölfjährige querte mit ihrem E-Scooter die Straße, als es zur Kollision mit dem herannahenden Auto der 52-jährigen Österreicherin kam. Das Mädchen wurde bei dem Zusammenstoß laut Beamten unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung von der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. (TT.com)