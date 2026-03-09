Strom smart nutzen

Mit TIWAG-smart flex nutzen KundInnen ab sofort die Vorteile des Energiemarkts. Der Verbrauch wird automatisch in Zeiten mit günstigen Strompreisen verschoben – die Energiekosten werden gesenkt und der Energieverbrauch nachhaltig optimiert.

TIWAG-smart flex ist ein neues, innovatives Angebot für eine intelligente Verbrauchsoptimierung. Der Strom wird dann verbraucht, wenn dieser gerade besonders günstig ist. Die Steuerung erfolgt vollständig automatisiert. Das System erkennt und reagiert selbstständig auf die schwankenden Strompreise. Strom ist nämlich nicht immer gleich viel Wert: Bei hoher Nachfrage oder geringer Erzeugung steigen die Strompreise. Wenn Sonne und Wind allerdings gerade viel Energie produzieren, wird der Strompreis günstiger. Mit TIWAG-smart flex wird der Verbrauch in diese günstigen Zeitfenster verschoben. Damit sparen Sie, wenn Strom günstig ist, und helfen mit, dass erneuerbare Energie optimal genutzt wird.

Alle Energiedaten im Blick mit dem TIWAG-smart flex Dashboard. © TIWAG

Voraussetzung für die Nutzung von TIWAG-smart flex ist der Bezug eines dynamischen TIWAG Energiepreisprodukts wie z.B. flex privat oder flex business. Aktuell können mit smart flex Wärmepumpen, Elektroautos sowie Heimbatterien mit PV-Wechselrichter intelligent gesteuert werden. Eine schrittweise Erweiterung der Geräte ist geplant. Ein Algorithmus analysiert laufend Preisdaten, Wetterprognosen, PV-Erträge und das eigene Verbrauchsverhalten und berechnet daraus den optimalen Zeitplan. Alles funktioniert wie immer – bei gleichbleibendem Komfort, nur günstiger und effizienter. TIWAG-smart flex kann im ersten Jahr kostenfrei genutzt werden. Die Anmeldung bzw. Aktivierung erfolgt in wenigen Schritten über die TIWAG-Website. Im TIWAG-smart flex Dashboard werden relevante Energiedaten zentral und übersichtlich erfasst – für volle Kontrolle und maximale Transparenz.