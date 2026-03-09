Generalsanierung startet: Baustelle auf der A12 zwischen Mötz und Galerie Simmering

Autofahrer auf der Inntalautobahn (A12) müssen sich heuer auf eine Großbaustelle einstellen. Der Abschnitt zwischen Mötz und der Galerie Simmering wird saniert, Brücken und Fahrbahn werden erneuert.

Mötz, Staudach, Silz – Umfangreiche Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten stehen in diesem Jahr erneut auf der Inntalautobahn (A12) an. Wie die Asfinag mitteilt, wird der Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Mötz und der Galerie Simmering erneuert. Die Investitionssumme für das Projekt beträgt mehr als 25 Millionen Euro und soll für mehr Sicherheit und einen verbesserten Lärmschutz sorgen.

Die erste Bauphase startet im Frühjahr 2026. Während der Arbeiten steht pro Fahrtrichtung nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Das Projekt umfasst die Erneuerung der Fahrbahn, die Sanierung von Brücken und die Errichtung neuer Lärmschutzwände für die Anwohner in Mötz, Staudach und Silz.