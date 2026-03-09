Verfassungsschutz ermittelte
Partei-Einrichtungen von ÖVP und FPÖ in Innsbruck beschmiert: Vier Aktivisten freigesprochen
Wegen Aktionen wie dieser standen vier Personen vor Gericht: die mit Farbbeuteln beworfene und beschmierte ÖVP-Zentrale in Innsbruck.
© Liebl Daniel
Im März und im Juli 2024 wurden Fassaden von Einrichtungen der ÖVP und FPÖ in der Innsbrucker Innenstadt wiederholt mit Parolen beschmiert. Vier politisch der linken Szene zuzuordnende Aktivisten waren am Montag als kriminelle Vereinigung angeklagt.