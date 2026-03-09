Verfassungsschutz ermittelte

Partei-Einrichtungen von ÖVP und FPÖ in Innsbruck beschmiert: Vier Aktivisten freigesprochen

Wegen Aktionen wie dieser standen vier Personen vor Gericht: die mit Farbbeuteln beworfene und beschmierte ÖVP-Zentrale in Innsbruck.
© Liebl Daniel
Reinhard Fellner

Von Reinhard Fellner

Im März und im Juli 2024 wurden Fassaden von Einrichtungen der ÖVP und FPÖ in der Innsbrucker Innenstadt wiederholt mit Parolen beschmiert. Vier politisch der linken Szene zuzuordnende Aktivisten waren am Montag als kriminelle Vereinigung angeklagt.

