Fußgängerin in Innsbruck auf Gehsteig ausgerutscht und schwer verletzt

Ein Spaziergang endete für eine 66-Jährige im Spital. Die Deutsche war am Freitag, den 27. Februar gegen 14 Uhr in Innsbruck unterwegs. Beim Betreten eines Gehsteigs an der Kreuzung Salurnerstraße/Adamgasse rutschte sie auf einem abgeschremmten Wegstück aus und stürzte mit dem Gesicht auf den Asphalt.