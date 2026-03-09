Stürzte aufs Gesicht
Fußgängerin in Innsbruck auf Gehsteig ausgerutscht und schwer verletzt
Ein Spaziergang endete für eine 66-Jährige im Spital. Die Deutsche war am Freitag, den 27. Februar gegen 14 Uhr in Innsbruck unterwegs. Beim Betreten eines Gehsteigs an der Kreuzung Salurnerstraße/Adamgasse rutschte sie auf einem abgeschremmten Wegstück aus und stürzte mit dem Gesicht auf den Asphalt.
Dabei zog sich die Frau schwere Verletzungen zu, nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde sie in die Klinik Innsbruck gebracht. Die polizeilichen Erhebungen sind im Gange. (TT.com)