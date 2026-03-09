Tief in Epstein-Skandal verwickelt
Verlage lassen ihr Buch abblitzen: Was die Epstein-Akten über Fergies Projekte zeigen
Neben Memoiren, Romanen für Erwachsene und zahlreichen Kinderbüchern möchte Sarah Ferguson nun auch mit Epstein-Enthüllungen Bücher füllen. Verlage lehnen bislang ab.
© imago/Lewins
Neue Veröffentlichungen aus dem Epstein-Komplex belasten nicht nur Andrew Mountbatten-Windsor, sondern auch seine Ex-Frau Sarah Ferguson. Die Akten zeichnen das Bild einer langjährigen Nähe, die weit über peinliche Bekanntschaft hinausging — und heute ganz reale Folgen hat.