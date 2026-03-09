ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Weg vom Handy, hinein ins Leben

Während der Fastenzeit herrscht bei Julia Ornezeder weitgehend Funkstille: Mit einer eigenen App sorgt die Studentin dafür, dass sich ihre Bildschirmzeit auf ein Minimum reduziert.
Als sich Julia Ornezeder ausgerechnet hat, wie viel Zeit am Tag sie mit ihrem Handy verbringt, hat sie die Reißleine gezogen: Während der Fastenzeit verzichtet sie auf Social Media & Co. Und das soll auch danach weitgehend so bleiben.

Sie verzichten in der Fastenzeit auf die private Nutzung ihres Handys. Wie sind sie auf diesen Fastenvorsatz gekommen?

Julia Ornezeder: Mir ist das schon einige Zeit durch den Kopf gegangen, und ich finde, die Fastenzeit ist ein guter Startpunkt dafür. Aber es hat ein auslösendes Ereignis gegeben. Ich war zu Hause und wollte meine Seminararbeit schreiben, stattdessen habe ich mich hingesetzt und war eineinhalb Stunden auf Social-Media-Kanälen unterwegs. Da habe ich mir gedacht, jetzt ist Schluss, das muss sich ändern ...

