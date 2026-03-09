E-Biker in Innsbruck beim Abbiegen mit Auto kollidiert

Innsbruck – Ein E-Bike-Fahrer wurde am Montag bei einem Verkehrsunfall in Innsbruck verletzt. Der 84-Jährige war gegen 9.30 Uhr am Rennweg unterwegs, als er beim Abbiegen mit einem Auto kollidierte.

Der Radfahrer stürzte und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Laut Polizei war er ansprechbar und wurde in die Unfallambulanz der Klinik gebracht. Der Pkw-Lenker und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Das Fahrzeug wurde über die gesamte rechte Seite beschädigt. (TT.com)