SPÖ-Chef im Interview
Deckel für die Margen der Raffinerien: Wie Babler die hohen Spritpreise bekämpfen will
„Solide“ nennt SPÖ-Chef Andreas Babler sein Ergebnis am Parteitag. Er spricht von guter Stimmung.
© APA/Steinmaurer
Der SPÖ-Vorsitzende ist beim Parteitag am vergangenen Wochenende mit 81,5 Prozent an der Spitze bestätigt worden. Er gibt sich damit zufrieden. In seiner „neuen Zeit“ setzt er auf Gerechtigkeit durch Vermögenssteuern. Kurzfristig fordert er Maßnahmen gegen die hohen Spritpreise. Steuersenkungen sieht er dabei als den falschen Weg.