Deckel für die Margen der Raffinerien: Wie Babler die hohen Spritpreise bekämpfen will

Der SPÖ-Vorsitzende ist beim Parteitag am vergangenen Wochenende mit 81,5 Prozent an der Spitze bestätigt worden. Er gibt sich damit zufrieden. In seiner „neuen Zeit“ setzt er auf Gerechtigkeit durch Vermögenssteuern. Kurzfristig fordert er Maßnahmen gegen die hohen Spritpreise. Steuersenkungen sieht er dabei als den falschen Weg.